Batman'da Eren Kış-15 Harekatı başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fahit Tekdoğan operasyonu 1440 personeli ile göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da başlatılan Eren Kış operasyonuna bir yenisini daha ekledi.

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fahit Tekdoğan operasyonu, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatıldı.

1440 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise teröristleri "Ara-bul- yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, başlatılan operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 93 operasyonel timdeki 1440 personelin görev aldığı belirtildi.

OPERASYON KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile "İnançlı ve kararlı" bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.