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- Batman'da Eren Kış-34 Operasyonu başlatıldı
Batman'da Eren Kış-34 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca, Batman’da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı.
- DHA
- 06.04.2022 - 12:35
- Güncelleme : 06.04.2022 - 13:21
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İçişleri Bakanlığı, yeni Eren operasyonunun Batman Gömük'te olduğunu duyurdu.
BARINAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLECEK
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için düğmeye basıldı.
Buna göre Gömük’te “Eren Kış-35 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu” başlatıldı.
677 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 677 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.