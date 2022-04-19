Petrol
108.17
-4.41%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.579
5.38%
BTXN Coin
30.93
-3.79%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Batman'da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı

    PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şahısların, bahçelerini ve ev eklentilerini teröristlerin kullanımına açtığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
    • 19.04.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı

    Batman’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kozluk ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Eren Kış- 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu kapsamında ekipler, Gümüşörgü köyü Yukarı Gümüşörgü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinin teröristlerce depo, gözetleme mevzi, sığınak ve barınak olarak kullanıldığı tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İşkence iddiaları asılsız

    Batman Valiliği’nden operasyona ilişkin açıklama geldi.

    Terör örgütüne ait depo ve sığınakların birer birer ortaya çıkarılıp imha edildiği esnada şüphelilere işkence yapıldığına yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunulduğu, bu şekilde operasyonda görevli jandarmaların moral ve motivasyonlarının kırılarak devam eden operasyonun boşa çıkarılmaya çalışıldığı aktarıldı.

    Batman da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı #1

    Açıklamada, operasyon esnasında elde edilen deliller ışığında aralarında işkenceye uğradığı asılsız olarak iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 3 kişinin 'silahlı terör örgütü üyeliği ve tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma' suçlamalarıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

    Batman da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı #2

    Batman da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı #3

    Batman da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Gültekin Uysal şimdi de Temel Karamollaoğlu ile görüştü
    Gündem

    Gültekin Uysal şimdi de Temel Karamollaoğlu ile görüştü

    BKM: Kartlı ödeme mart ayında yüzde 17,8 arttı
    Ekonomi

    BKM: Kartlı ödeme mart ayında yüzde 17,8 arttı

    Görüş Bildir