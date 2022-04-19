Batman'da evden PKK cephaneliği çıktı, 3 kişi tutuklandı

PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şahısların, bahçelerini ve ev eklentilerini teröristlerin kullanımına açtığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Batman’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Kozluk ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Eren Kış- 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu kapsamında ekipler, Gümüşörgü köyü Yukarı Gümüşörgü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinin teröristlerce depo, gözetleme mevzi, sığınak ve barınak olarak kullanıldığı tespit edildi.

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşkence iddiaları asılsız

Batman Valiliği’nden operasyona ilişkin açıklama geldi.

Terör örgütüne ait depo ve sığınakların birer birer ortaya çıkarılıp imha edildiği esnada şüphelilere işkence yapıldığına yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunulduğu, bu şekilde operasyonda görevli jandarmaların moral ve motivasyonlarının kırılarak devam eden operasyonun boşa çıkarılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyon esnasında elde edilen deliller ışığında aralarında işkenceye uğradığı asılsız olarak iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 3 kişinin 'silahlı terör örgütü üyeliği ve tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma' suçlamalarıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.