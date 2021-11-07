Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, genç bir kız öğrenci Kürtçe "hoşgeldiniz" diyerek "Eskiden konuşmaya korktuğumuz dilimizi, bugün Cumhurbaşkanımız karşısında rahatlıkla konuşabiliyorum, teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bulunan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GENÇ KIZ, ERDOĞAN'A KÜRTÇE 'HOŞGELDİNİZ' DEDİ

Konuşmak için söz alan bir Kürt kız öğrencinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kürtçe konuşması büyük alkış topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe "Sayın Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz, sefa getirdiniz. Sizi canı gönülden çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun inşallah." diyen genç kız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ESKİDEN KONUŞMAYA KORKTUĞUMUZ DİLİMİZİ, BUGÜN CUMHURBAŞKANIMIZIN KARŞISINDA RAHATLIKLA KONUŞABİLİYORUZ"

"Bugün çok mutluyum. Eskiden konuşmaya korktuğumuz dilimizi, bugün Cumhurbaşkanımız karşısında rahatlıkla konuşabiliyorum. Bu sizin sayenizde oldu. Sizin sayenizde arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerimle, dostlarımla, sokakta özgürce korkmadan dilimizi konuşabiliyorum.

Batman'da genç kız öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe 'hoşgeldiniz' dedi ViDEO



"ÖZGÜRCE MÜZİKLERİMİ SÖYLEYEBİLİYORUM"

Özgürce dilimi konuşmanın yanısıra özgürce dilime ait kitaplara ulaşabiliyorum. Özgürce müziklerimi söyleyebiliyorum, özgürce dinleyebiliyorum. Bunun için size ben ve Kürtler adına canı gönülden teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun inşallah"