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Haber Merkezi

Dün sabah Mardin ve Halfeti belediyelerinin DEM Partili başkanlarına, terör örgütü soruşturması başlatıldı.

Mardin ve Halfeti'nin yanı sıra Batman Belediyesi'ne de terör soruşturması açıldı.

Bu kapsamda DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı ve belediyeye kayyum atandı.

BATMAN BELEDİYESİ'NE TERÖR SORUŞTURMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sönük'ün silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı ve Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Kayyum kararı sonrası dün sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye önünde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kararın ardından kayyumu protesto etmek için belediye önünde toplanan ve yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti.

SINAVA YETİŞMEK İSTEYEN GENÇ KIZ ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Diğer yandan Batman'dan yansıyan bir görüntü sosyal medyada dikkat çekti.

Görüntüde Batman Belediyesi'ne ait halk otobüsleri, kayyumu protesto etmek için belediyeye gitmek istedi.

"NE KÜRDİSTAN'INDAN BAHSEDİYORSUN? TÜRKİYE'DE YAŞIYORSUN"

Bu sırada otobüste bulunan bir genç kız şoföre tepki gösterirken, sınava yetişmek istediğini belirtti.

Şoför ile tartışan genç kızın "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" sözleri dikkat çekti.