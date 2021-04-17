Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü, bugün gerçekleşecek törenle hizmete girecek.

Bir kısmı 2019 yılında faaliyete geçen 'Hasankeyf-2 Köprüsü' projesinde sona gelindi.

Ülkemizin vizyon projelerden biri olan Hasankeyf-2 Köprüsü, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.

Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN KÖPRÜLERİ ARASINA GİRDİ

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin sayılı yapıları arasında yer alıyor. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU

Hibrit tasarım anlayışıyla yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü, zaman ve yakıttan da yıllık 29 milyon liralık kazanç sağlayacak.

Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlayan ve yol güvenliğiyle konforu artırılan köprünün açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.

Batman'da Hasankeyf-2 Köprüsü için açılış heyecanı