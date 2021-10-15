Batman'da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 12 Afgan yakalandı

Dur ihtarına uymayan minibüs sürücüsünün Afgan sığınmacıları taşıdığı belirlenirken, sürücü dahil 12 kişi yakalandı. Afganların kaçak olarak, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüste Afganistan uyruklu sığınmacıların taşındığı ihbarı yapıldı.

Bu ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçerken, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında arama yapıldı.

Ekipler 47 AAU 227 plakası minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı.

12 AFGAN UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI

Sürücü ihtara uymayınca, kapanla lastikleri patlatılarak minibüs durduruldu. Sürücü ile kaçak göçmenler, minibüsten inip arazide kaçmaya başladı.

Jandarma, sürücü ile 12 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı. Bazı göçmenlerin ise arazide izini kaybettirdiği belirtildi.

İran'dan kaçak yollara Türkiye'ye giriş yaptıkları değerlendirilen Afgan göçmenler işlemlerinin ardından Batman İl Göç idaresine teslim edilecek. Minibüs şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.