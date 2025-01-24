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Batman’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Batman’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu Kent genelinde etkili olan kar yağışı Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mezraların yolu ulaşıma kapandı.