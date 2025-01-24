Batman’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
İHA

Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 70’in üzerindeki köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

30 SANTİMETREYİ AŞTI

İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı öğrenildi.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Uyarılar ile birlikte hazır bekletilen özel idare ekiplerinin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor