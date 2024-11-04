Sabah saatlerinde terör bağlantılı DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasının yankıları sürüyor.
Kayyum atanan yerlerden birisi de Batman Belediyesi oldu.
Batman Belediyesi'nde görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp, kayyum olarak atandı.
Sabah saatlerinde belediyelere karar tebliğ edilirken, belediye binaları önünde polis ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı.
BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Kararın tebliğ edilmesinin ardından DEM Partili bir grup, Batman Belediyesi'nin önünde toplanmaya başladı.
Belediye önünde toplanan grup, taşkınlık yaptı.
POLİSE YUMRUK ATTI
Belediye önüne gelen ve taşkınlık çıkaran Dem Partililer, polise saldırdı.
Polislere saldıran DEM Partililer, tekmelerle polis kalkanlarını kırmaya çalıştı.
DEM Partili gruptan birisi ise polise yumruk attı.
O anlar kameralara yansıdı.
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