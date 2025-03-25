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İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki kereste yüklü panelvan, sürücüsü Selim Çoban'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Selim Çoban ağır yaralandı.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri kazaya müdahale etti.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücünün daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.