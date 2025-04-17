Batman'da kontrolden çıkan otomobil binaya girdi

İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve sokak üzerindeki bir binanın giriş katına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.S. yaralanırken, araçta ciddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücü daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla Batman’a sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.