Batman’da Kürtçe aşı çağrısı

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gittiği Batman’ın Kırkat köyü sakinlerine, köy imamı Kürtçe aşı anonsu yaptı. Aşı seferberliğine destek verilmesini isteyen imam, “Allah rızası için aşınızı olun" dedi.

Türkiye’de aşı seferberliği tüm illere, o illerin tüm ilçelerine, köylerine, mecralarına kadar hız kesmeden devam ediyor.

Şimdiye kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere toplamda 50 milyonun üzerinde aşı yapıldı.

Aşılamanın özellikle vaka sayısına etkisi gözle görülür bir şekilde oldu.

Uzun zaman sonra koronavirüse yakalananların sayısı 5 binin altına indi.

KÖY İMAMINDAN KÜRTÇE ANONS

Sağlık Bakanlığı, her yeni gün aşılamanın önemine dikkat çekerken, Batman’dan gelen bir görüntü, bu çağrının nasıl her kitleye ulaştığını gösterir nitelikte oldu.

Kentin Gercüş ilçesi Kırkat köyü sakinlerinin aşılama seferberliğine katılmaları için bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gitti.

Ekipler, her bir köy sakinine ulaşmak için de imamdan yardım istedi.

Köy imamı, ekiplerin ricasını kırmadı ve eline aldığı megafonla Kürtçe çağrı yaptı.

Bu anlar da kayıt altına alındı.

“ALLAH RIZASI İÇİN GİDİN, AŞINIZI OLUN”

Görüntülerde köy imamının Kürtçe olarak “Köy halkının dikkatine. Doktor ve hemşireler aşı yapmak üzere taziye evinde bulunmaktadır. 18 yaşından büyük, aşı olmak isteyen herkes taziye evine gidebilir. Köy halkı, aşılar taziye evinde sizi bekliyor. Allah rızası için gidin, aşınızı olun.” dediği anlaşıldı.

Batman'da Kürtçe aşı anonsu VİDEO

“AŞI SEFERBERLİĞİ BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR”

O anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter sayfasından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında “Koronavirüs salgınına karşı yurt çapında sürdürdüğümüz aşı seferberliği büyük destek görüyor. Yeni örneklerden birini Batman’da yaşadık. Gercüş’ün Kırkat köyüne giden İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerimize, köy imamı, köy halkına yaptığı anonsla destek verdi.” ifadelerini kullandı.