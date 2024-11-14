Batman'da oğlunu terör yandaşlarının arasından çıkaran anne

Terör bağlantıları nedeniyle DEM'li belediyelere kayyum atanan şehirlerde gerginlik sürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonucu kentte sokak olayları yaşandı.
OĞLUNU SOKAK SOKAK ARADI
Akşam yemeğinden sonra oğlunu evde bulamayan bir kadın, oğlunun kentte devam eden terör olaylarına karışabileceği düşüncesiyle sokak sokak aramaya başladı.
Sokak aralarına girerek oğlunu arayan anne, uzun uğraşlar sonucu kent merkezindeki bir mahallede ateş yakarak ortalığı savaş alanına çevirmek isteyen terör örgütü PKK yandaşlarının arasında oğlunu buldu.
KOLUNDAN TUTUP GÖTÜRDÜ
Göstericiler arasında oğlunu gören anne, kolundan tutup göstericiler arasından çıkartıp eve götürdü.
Annenin oğlunu terör örgütü yandaşlarının arasından çekip kurtardığı anlar, sokaktaki güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.
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