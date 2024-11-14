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İHA

Terör bağlantıları nedeniyle DEM'li belediyelere kayyum atanan şehirlerde gerginlikler devam ediyor...

Batman, Halfeti ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı.

Batman Belediyesi'nde, DEM Partili Başkan Gülistan Sönük görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

TERÖR YANDAŞLARI SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamasını bahane ederek sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları, izinsiz gösteri yapmaya çalışıyor.

Bölgede huzursuzluk çıkarmaya çalışan terör yandaşları, güvenlik güçlerine de taş ve molotof attı.

Olaylara karışanları tespit eden polis ekipleri, hızla harekete geçti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylara karıştığı tespit edilen 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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BATMAN'DA TERÖR OLAYLARI

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları sürüyor.

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253 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da bölgede izinsiz gösteri yapan ve polise saldıran 253 kişinin yakalandığı bildirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.