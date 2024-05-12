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Kolluk kuvvetlerimiz suçla etkili bir şekilde mücadele ederek kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonuna dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

4 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı.



Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda;



- 21’inin imalatı tamamlanmış,

- 100’ ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi.



4 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek