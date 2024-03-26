Batman'da sokakları karıştıran PKK yandaşları yakalandı Batman’da sokakta izinsiz gösteri yapıp savaş alanına çeviren terör yandaşları güvenlik kamerasına yansırken Özel Hareket Polisi ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçleri, kırsalda olduğu gibi şehirdeki terörist ve yardakçılarına da göz açtırmıyor.

PKK yandaşları son olarak Batman'da sahneye çıktı.

Batman'da, 19 Mart günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliği sonrasında bazı cadde ve ara sokaklarda yol kapatma, emniyet araçlarını taşlama, havai fişek atma gibi taşkınlıklarla sokakları savaş alanına çevrenler için emniyet harekete geçti.

5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamınca; PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.A., B.E, İ.M, Ö.B, M.A.’nın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)