Batman'da tehditler savuran şahıs gözaltına alındı Batman'da sokak röportajında muhalefet partilerine tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi gözaltına alındı.

AA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

"Algı operasyonudur"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: