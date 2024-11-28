Batman'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

DHA
Güvenlik güçleri terörle her alanda mücadele ediyor.
Bu kapsamda Batman'da operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDU
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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