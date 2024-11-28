Batman'da terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Güvenlik güçleri terörle her alanda mücadele ediyor.

Bu kapsamda Batman'da operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDU

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.