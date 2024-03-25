Batman'da uyuşturucu operasyonu: 11 kilo 462 gram yakalandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan bilgi üzerine düzenlenen operasyonda 11 kili 462 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarla zehir tacirleri tek tek yakalanarak adalete teslim ediliyor.

Bu kapsamda operasyonun adresi bu kez Batman oldu.

Sevkiyat bilgisi alındı

Batman Valiliği'nden yapılana açıklamada, 22 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi.

11 kilo 462 gram uyuşturucu madde

Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi.

2 kişi tutuklandı

Son olarak düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)