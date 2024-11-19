Batman'da yasa dışı protestolara karışanlara şafak operasyonu

DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından, 4 Kasım’da Batman Belediye Başkanlığı'na PKK terör örgütü bağlantısı nedeniyle kayyum atandı.

Yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli protestolara karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine, 17 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 6'sı suça sürüklenen çocuk, 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda da 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6'sı çocuk 12 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.