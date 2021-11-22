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- Batman'daki düğünde polis memuru halay çekti
Batman'daki düğünde polis memuru halay çekti
Davet edildiği düğüne katılan polis memurunun üniformasıyla halay çektiği görüntüler, binlerce kişi tarafından beğeni aldı.
- DHA
- 22.11.2021 - 17:57
- Güncelleme : 22.11.2021 - 18:11
Batman'daki trafik şube görevlisi polis memuru, bir düğüne davet edildi.
Düğüne katılan polis memurunun halay başını çektiği görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ REKORU
Üniformalı polisin mendiliyle halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğeni aldı.
Batmanlı şarkıcı Musa Gezer’in de sahneye çıktığı düğünde, eğlenceli anlar yaşandı.
Batman'daki düğünde polis memuru halay çekti VİDEO