Kozluk ilçesindeki Şeman mezrasını 30 yıl önce terör nedeniyle terk etmek zorunda kalan 25 aile, bölgede huzur ortamının sağlanması ile baba ocağına geri döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesi Beşkonak köyünde, Şeman mezrası sakinleri, 1990’lı yıllarda terör saldırıları nedeniyle farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldılar.

İstanbul, Aydın, Tekirdağ gibi illere göç etmek zorunda kalan ailelerden 25'i, yıllar sonra bölgenin huzura kavuşmasıyla baba ocaklarına dönme kararı aldı.

100 kişiden oluşan 25 aile, köylerine dönmek için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptı.

Başvurusu onaylanan aileler 30 yıl hasret kaldıkları memleketlerine peyderpey dönmeye başladı.

Köye dönen aileler kendilerine ev yapıyor, yeni bir yaşam kurmaya başlıyor.

“EVLERİMİZİ YAPMAYA BAŞLADIK”

Vatandaşlardan Reşat Çiçek, 30 yıl önce terör nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını, bölgede oluşan güven ortamı ile mezralarına dönmeye karar verdiklerini be başvurularını yatıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüze dönüş yaptık, evlerimizi yapmaya başladık. Köyümüzü, evimizi inşa ediyoruz. Hayvancılık yapacağız."





Çiçek, akrabalarından oluşan diğer ailelerin de mezraya döneceklerini söyledi.

"Köyümüzde yolumuz yok. Bundan dolayı çalışma yapamıyoruz." diyen Çiçek, ulaşımlarını rahat sağlayabilecekleri yola kavuşabilmek için yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Batman’ın Şeman mezrasında terör bitti, dönüş başladı VİDEO



“KÖYÜMÜZDE HAYVANCILIK YAPACAĞIZ”

Mehmet Şirin Ömeroğlu da 30 yıl önce terör nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatarak, şu sözleri kaydetti:

"Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Köye dönmek için müracaat ettik. Müracaatımız kabul edilince köyümüze ev yapmaya başladık. Ancak köyümüzün yolu yok. Devletten isteğimiz köyümüze asfalt yol ve bir köprü yapılması. Köyümüzde hayvancılık yapacağız."