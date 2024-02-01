Battal İlgezdi, İBB'nin engellediği İYİ Parti afişlerini Ataşehir'e astırdı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince İBB'nin engellediği İYİ Parti afişlerini ilçedeki bilboardlarda yayınlamaya başladı.

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15 yıldır belediye başkanlığı yaptığı Ataşehir'den CHP adayı olarak gösterilmeyen Battal İlgezdi partiden istifa etmişti.

İlgezdi, "CHP'de hiçbir dönemde böyle bir kıyım yapılmadı" diyerek CHP'de Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını öne sürdü.

İYİ Parti'nin yasaklanan afişlerini astırdı

Aday yapılmadığı için isyan bayrağı açan İlgezdi, ilçedeki bilboardlarda İYİ Parti'nin reklamlarını yayınlamaya başladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim pankartlarının engellemesine, "Beştepe değil, Saraçhane tarafından engelleniyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine sansür uygulandığını dile getirdiği konuşmasında şunları kaydetmişti: