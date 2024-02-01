Battal İlgezdi, İBB'nin engellediği İYİ Parti afişlerini Ataşehir'e astırdı

15 yıldır belediye başkanlığı yaptığı Ataşehir'den CHP adayı olarak gösterilmeyen Battal İlgezdi partiden istifa etmişti.
İlgezdi, "CHP'de hiçbir dönemde böyle bir kıyım yapılmadı" diyerek CHP'de Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını öne sürdü.
İYİ Parti'nin yasaklanan afişlerini astırdı
Aday yapılmadığı için isyan bayrağı açan İlgezdi, ilçedeki bilboardlarda İYİ Parti'nin reklamlarını yayınlamaya başladı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim pankartlarının engellemesine, "Beştepe değil, Saraçhane tarafından engelleniyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine sansür uygulandığını dile getirdiği konuşmasında şunları kaydetmişti:
Bugün de birileri istiyor ki billboardsız seçim kampanyası yapalım ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış