Battal İlgezdi istifasının perde arkasını anlattı: İmamoğlu benimle yol yürümeyeceğini söyledi Yeniden aday gösterilmemesi sonrası CHP’den istifa eden açıklayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İlgezdi, “İmamoğlu benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı" dedi.

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Türkiye yerel seçimler için gün saymaya başladı.

Aday belirleme çalışmalarında sona gelinirken CHP'de kriz çıktı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmemesi üzerine yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniden aday gösterilmeme nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olan yakınlığını gösteren İlgezdi, " Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz.” dedi.

'Aday gösterilmemem istifa sebebim değil'

İstifa kararının ardından bir açıklama daha yapan İlgezdi, aday gösterilmemesinin, istifa etmesinin sebebi olmadığını belirtti.

CHP'nin kurumsal kimliğini ve hiyerarşisini korumak için istifa ettiğini ifade eden İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"Karar partinin üst kurullarında alınmadan İmamoğlu tarafından tebliğ edildi"

İmamoğlu'nun kendisiyle bir görüşme yaptığını ve aday gösterilmeyeceğini söylediğini aktaran İlgezdi, "Partimizin üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur." dedi.

"İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor?"

İmamoğlu'yla ilgili sözlerine devam eden İlgezdi, "Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM’dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" şeklinde konuştu.

"Aday gösterilmediğim için değil, CHP'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak için istifa ettim"

Battal İlgezdi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“41 yıldır Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partimizin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duydum. 2009 yılında da dört ilçenin arka mahallelerinin birleştirilmesi ile kurulan ve Ataşehir halkımızın büyük desteği ile Kurucu Belediye Başkanı olarak seçildiğim günden bugüne kadar Ataşehirimizi, İstanbul’un en gözde ilçelerinden biri haline getirdik. Gerek Partimiz gerekse şahsımın yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmama rağmen son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için aday gösterilmedim. Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda, anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti. Kamuoyu bilmelidir ki Battal İlgezdi aday gösterilmediği için istifa etmedi. Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir.

"Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?"