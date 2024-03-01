CHP'de aylardır süregelen kriz devam ediyor...
3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti.
İlgezdi, yaptığı istifa açıklamasında, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.
Her yerde İmamoğlu eleştirisi
İstifasının ardından yaptığı her açıklamada Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, yeni bir açıklamayla gündem oldu.
"İmamoğlu engel oldu"
İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının İmamoğlu yüzünden çıkarılmadığını söyledi.
Murat Kurum'a teşekkür etti
İmamoğlu'nun tüm engellemelerine rağmen imar planlarının Meclis'ten geçtiğini kaydeden İlgezdi, bu süreçte destekte bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesı Başkan adayı Murat Kurum'a teşekkür etti.
"Yiğidi öldür hakkını yeme"
Battal İlgezdi açıklamalarında şunları söyledi:
İmar Komisyonu Başkanı olmasa bu tapular geçmezdi. Kendi adıma ve Ataşehir adına teşekkür ediyorum. O olmasa ne Mustafa Kemal’e, ne Aşık Veysel’e ne de İçerenköy’e imar gelmezdi. Tapu sorununu Murat Kurum çözdü, yiğidi öldür hakkını yeme.
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