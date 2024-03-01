Battal İlgezdi'den Murat Kurum'a teşekkür: Yiğidi öldür hakkını yeme CHP'den yeniden aday gösterilmeyince istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, imar konusunda Ekrem İmamoğlu'nun sorun çıkarttığını belirtip, sorunun çözümünde yardımda bulunan Murat Kurum'a teşekkür etti.

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ensonhaber.com

CHP'de aylardır süregelen kriz devam ediyor...

3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti.

İlgezdi, yaptığı istifa açıklamasında, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.

Her yerde İmamoğlu eleştirisi

İstifasının ardından yaptığı her açıklamada Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, yeni bir açıklamayla gündem oldu.

"İmamoğlu engel oldu"

İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının İmamoğlu yüzünden çıkarılmadığını söyledi.

Murat Kurum'a teşekkür etti

İmamoğlu'nun tüm engellemelerine rağmen imar planlarının Meclis'ten geçtiğini kaydeden İlgezdi, bu süreçte destekte bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesı Başkan adayı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Yiğidi öldür hakkını yeme"

Battal İlgezdi açıklamalarında şunları söyledi: