Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

BATUHAN KARADENİZ'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bu kez firari durumda olan Batuhan Karadeniz'in Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılması için harekete geçti.

Savcılık, hesapların kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik, Karadeniz'in Instagram ve YouTube hesabının kapatılmasına karar verdi.

İLGİLİ HABER İbrahim Yılmaz: Bahis reklamı olduğunu anlaşmadan sonra öğrendim

ERBİL VE ORTAÇ İÇİN EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söylemişti.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar vermişti.