Batuhan Mumcu Atatürk'lü paylaşım yaparak Ermeni komitesine manidar göndermede bulundu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk hazımsızlığı devam eden Ermeni lobisine, söz konusu filmin afişi önünde çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Size çok iyi bir film diliyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.

ensonhaber.com

Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, geçtiğimiz yıl skandal bir karara imza attı.

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, Ermeni lobilerine boyun eğerek Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamayacağı bildirildi.

Karar uzun süre gündemde yer aldı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ermeni lobisinin Atatürk hazımsızlığı devam ediyor

Ardından film, sinemada iki bölüm halinde beyaz perdede izleyici karşısına çıktı. Bunun üzerine Fransa'da faaliyet gösteren Comité de Défense de la Cause Arménienne - CDCA (Ermeni Davasını Savunma Komitesi - CDCA) Atatürk filmini hedef aldı.

Filmle ilgili rahatsızlığı devam eden Ermeni lobisi, büyük bir skandala imza atarak Hitler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir tutmaya çalıştı.

Filme karşı lobi, "Tüm hak savunucularını Ermeni nefretine yönelik bu özrün karşısında ayağa kalkmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Mumcu'dan jet yanıt

Yaşananların üzerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan sert bir yanıt geldi.

Mumcu, X hesabından Ermeni lobisinin paylaşımını alıntılayarak Fransızca tek cümle bir yanıt verdi.

Manidar gönderme

Paylaşımına Türk bayrağını da ekleyen Mumcu, Atatürk filmi afişi önünde çekilmiş fotoğrafını koydu.

Mumcu, "Je vous souhaite un très bon film!-Size çok iyi bir film diliyorum!" ifadelerini kullandı.