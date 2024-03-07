Batuhan Mumcu, gençlerle bir araya geldi Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batuhan Mumcu, "Bilime, sanata, spora, kültüre meraklı gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.

Sık sık gençlerle bir araya gelen Mumcu bu kez, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluştu.

Burada konuşan ve Genç Kart hakkında da bilgi veren Mumcu, o anları sosyal medyadan yayınladı.

Batuhan Mumcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

"Gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"