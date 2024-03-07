Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.
Sık sık gençlerle bir araya gelen Mumcu bu kez, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluştu.
Burada konuşan ve Genç Kart hakkında da bilgi veren Mumcu, o anları sosyal medyadan yayınladı.
Batuhan Mumcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü;
"Gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle buluştuk. Bakanlık olarak geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz, 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği kültür ve sanat projemiz Genç Kart hakkında gençlerimizi bilgilendirdik.
Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğimiz genç kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bilime, sanata, spora, kültüre meraklı gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.