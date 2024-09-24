Batuhan Mumcu: Kadim sanat dallarına emek verenler, kültür mirasını yaşatıyor Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, katıldığı mezuniyet programında Klasik Türk Sanatları Vakfı aracılığıyla ebru, hat, tezhip, minyatür gibi sanat dallarında üretilen eserlerle kültürel mirasa katkı yapıldığını dile getirdi.

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın 4. dönem mezuniyet programına katıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın mezuniyet programı ile ilgili bilgi paylaşan Batuhan Mumcu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın 4. dönem mezuniyet programına katılarak mezun kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZIN ÖNEMLİ PARÇASI ESERLER YAŞATILACAK"

Kadim sanat dallarımıza emek veren kardeşlerimiz, ürettikleri eserlerle kültürel mirasımızın önemli birer parçası olan ebru, hat, tezhip, minyatür gibi sanat dallarımızı ülkemizde ve uluslararası platformlarda yaşatacak ve tanıtacaktır.

ÇALIŞMALARI TEBRİK ETTİ

Bu kıymetli sanat dallarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve gelişmesini misyon edinen Klasik Türk Sanatları Vakfı’nı, çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.