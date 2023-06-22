Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığına atandı Yeni bakan yardımcılarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı görevine Batuhan Mumcu layık görüldü. İşte Mumcu'nun başarılarla dolu öz geçmişi...

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Seçimlerin ardından geleceğini şekillendiren Türkiye, zaman kaybetmeden harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ardından 28. dönem Cumhurbaşkanlığı kabinesini duyurdu.

Yeni kabinede geçtiğimiz dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Nuri Ersoy ile devam kararı alındı.

Görevine devam eden Mehmet Nuri Ersoy ise kendi ekibinde bazı değişiklikler yaptı.

Yeni bakan yardımcıları atandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda dikkat çeken isim

Bu değişikliklerde göze çarpan ilk isimlerden biri Batuhan Mumcu oldu.

1983 yılında Erzincan’da doğan Batuhan Mumcu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.

2012 yılında Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yeni anayasa üzerine tez çalışmalarında bulundu, ardından İşletme (MBA) alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyeri başarılarla dolu

Doktora eğitimi için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünü seçen Mumcu, 2023 yılında doktor unvanını almaya hak kazandı.

Mumcu, kamudaki çalışma hayatına 2008-2015 yıllarında özel sektör 2015-2016 yıllarında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda danışmanlık yaparak başladı.

Ardından 2018 yılına kadar T.C. Başbakanlıkta (Bakan Yardımcılığı) Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Hakan Çavuşoğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çeşitli görevler yürüttü

Mumcu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yasalaşmasında ve hayata geçmesinde aktif rol oynadığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.

Ayrıca evli ve iki çocuk babası olan Mumcu, çok sayıda önemli kurumlarda üst düzey görevler üstlendi.

Son durağı Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı...

Bu önemli görevlerde sıradaki durak ise Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı oldu.

Yapılan atama dün gece Resmi Gazete kararlarıyla kamuoyuna duyuruldu.

Böylelikle Batuhan Mumcu, 28. dönemde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ekibinde yeni görevine başladı.