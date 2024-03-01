18 yaşına giren gençler, müze, ören yerleri ve sanatsal etkinliklere ücretsiz ya da indirimli girebilecek.
Gençlerin bu güzelliklerden faydalanmalarını sağlayacak olan Genç Kart ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
"GençKart" ile 18 yaşına giren gençler, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleriyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.
"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca da yararlanabilecek.
Bu konuda da bir paylaşım Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi.
Gençlere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mumcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"İlk Genç Kart sahibi Berensu kardeşimle en kısa sürede görüşmek üzere"
Sevgili gençler!
Siz yeter ki çalışın, üretin, hayal kurun!
Türkiye Yüzyılı’nı şekillendirecek olan sizler için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde var!
18 yaşını dolduran gençlerimiz, 18 yaşını doldurdukları gün itibarıyla 1 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecekler.
Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile AKM ve CSO Ada Ankara’da düzenlenen özel etkinliklerden 1 kez ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
01.01.2024 tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran gençlerimiz, sabah saat 10:00'dan itibaren e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden başvurularını yapmaya, dijital ortamda genç kartlarını oluşturarak kullanmaya başladılar bile!
İlk Genç Kart sahibi Berensu kardeşimle en kısa sürede, ilk etkinliğimizde görüşmek üzere!
Hayırlı olsun!
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