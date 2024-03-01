Batuhan Mumcu paylaştı: "İlk Genç Kart sahibi Berensu kardeşimle görüşmek üzere" Gençlerin müze ve ören yerlerine ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceği "Genç Kart" uygulamasının başlamasının ardından Batuhan Mumcu'dan bir paylaşım geldi.

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18 yaşına giren gençler, müze, ören yerleri ve sanatsal etkinliklere ücretsiz ya da indirimli girebilecek.

Gençlerin bu güzelliklerden faydalanmalarını sağlayacak olan Genç Kart ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"GençKart" ile 18 yaşına giren gençler, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleriyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler bir yıl boyunca da yararlanabilecek.

Bu konuda da bir paylaşım Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi.

Gençlere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mumcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İlk Genç Kart sahibi Berensu kardeşimle en kısa sürede görüşmek üzere"