Batuhan Mumcu, Tayland mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.
Mumcu bu kez, Tayland Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Lalivan Karnchanachari ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye ve Tayland arasındaki kültür ve turizm konularında iş birliğini güçlendirmek amacıyla atılan bu adımın detaylarını da Mumcu, sosyal medya hesabından aktardı.
"Kültürel ve turistik iş birliği..."
Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Türkiye ile Tayland arasında kültür ve turizm alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla mevkidaşım Tayland Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Lalivan Karnchanachari ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik.
Ülkelerimiz arasında kültür-sanat ve turizm alanlarında ortak çalışma yapabileceğimiz konu başlıklarını ele aldığımız görüşmenin, Türkiye ve Tayland arasındaki kültürel ve turistik iş birliğini yeni bir noktaya taşımak adına atılan önemli bir adım olacağına inanıyorum.
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