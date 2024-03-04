Batuhan Mumcu, Tayland mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Tayland Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Lalivan Karnchanachari ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Mumcu, detayları sosyal medyadan paylaştı.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.

Mumcu bu kez, Tayland Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Lalivan Karnchanachari ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ve Tayland arasındaki kültür ve turizm konularında iş birliğini güçlendirmek amacıyla atılan bu adımın detaylarını da Mumcu, sosyal medya hesabından aktardı.

"Kültürel ve turistik iş birliği..."

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

