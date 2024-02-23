Batuhan Mumcu'dan Birol Güven'e tebrik

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Sinema Genel Müdürlüğü'ne, herkesin yakından tanıdığı bir isim olan Birol Güven atandı.

Güven'in Sinema Genel Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan tebrik mesajı geldi.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Birol Güven'e görevinde başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sinema Genel Müdürü olarak atanan Birol Güven'i tebrik ediyor görevinde başarılar diliyorum.



Türk sinema, dizi ve film sektörünün hem iç hem dış pazarda gelişmesine, tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır.



Görevi devreden değerli çalışma arkadaşım Erkin Yılmaz’a bugüne kadar profesyonelce yürüttüğü başarılı çalışmaları ve Türk sinema sektörünün gelişmesi yönündeki değerli katkıları için teşekkür ediyor, Telif Hakları Genel Müdürü olarak atandığı yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum.



Bakanlığımıza ve sektörlerimize hayırlı olsun.