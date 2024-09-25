Batuhan Mumcu'dan Fatih Altaylı'ya belgeli yanıt Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, gazeteci Fatih Altaylı'nın ısrarla sürdürdüğü 'Monaco' iftirasını sosyal medya hesabından paylaştığı pasaport belgeleriyle yalanladı..

Haber Merkezi

Yaptığı TouTube yayınları ile her fırsatta halkın değerlerini aşağılayan Fatih Altaylı ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu arasındaki polemik sürüyor..

Mumcu'nun açıklamalarına rağmen yalanını ısrarla sürdüren Altaylı, son olarak "Bana diyor ki ben o zaman Erzincan'daydım. Ya Allah aşkına, Batuhan Mumcu istiyorsan gel pasaportuna bakalım nereye hangi tarihte girdiğini. Hatta Fransız polisine soralım, var mısın?" demişti..

Bunun üzerine belgelerle açıklama yapan Batuhan Mumcu, Altaylı'nın yalan söylediğini ortaya çıkardı.

"PASAPORTA BAKALIM DEMİŞSİNİZ, BUYURUN"

"Buyurun o tarihte Türkiye'de olduğumun belgesi" vurgusunda bulunan Mumcu, son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

VARIM



Fatih Altaylı !!!



Siz olaya Fransız kalmışsınız!!!



Yaptığınız yayında pasaporta bakalım demişsiniz; buyurun bakalım.



Herkes vatandaşı olduğu ülkenin ilgili makamlarına sorar, ben devletimin ilgili makamlarına sordum.



Buyurun o tarihlerde Türkiye’de olduğumun belgesi. (Barkod sorgu numarası açık.)



Siz de Fransız makamlarından teyit alın lütfen….



Gördüğüm kadarıyla siz yalanlarınıza devam edeceksiniz, ben de gerçekleri ifade etmeye devam edeceğim… BELGELİ!