Batuhan Mumcu'dan müjde: 16 şehirde festival coşkusu yaşanacak

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Antalya'da gençlerle bir araya gelen Mumcu, şimdi ise 2024 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mumcu, şu ifadelere yer verdi;

16 şehirde festival heyecanı

Genel Müdürlerimiz ile 2024 Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin koordinasyon toplantısında bir araya geldik.



13 Nisan'da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlayacak 2024 festival serimiz ile nisan ayından kasım ayına kadar 16 şehrimizde festival coşkusu yaşanacak.