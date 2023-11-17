Batuhan Mumcu'dan 'Renkten Motife Anadolu Kilimleri' sergisine ziyaret Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen Halı ve Kilim Koleksiyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mumcu, sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti.

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Türkiye'de müze ve sergiler oldukça ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu kapsamda çalışmalarıyla sergilere büyük destek veriyor.

Bu kapsamda Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yeni bir sergi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da etkinliğe katılarak incelemelerde bulundu.

Türk-İslam sanatının ön planda tutulduğu sergide Halı ve Kilim Koleksiyonu yoğun ilgi gördü.

'Renkten Motife Anadolu Kilimleri'

Batuhan Mumcu, ziyarette yaptığı konuşmasında sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türk ve İslam Eserleri Müzemiz, Türk-İslam sanatının en güzel örneklerini bünyesinde barındıran bir hazine. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında müzemizin en önemli koleksiyonlarından biri olan Halı ve Kilim Koleksiyonu’nu, bugün açılışını yaptığımız 'Renkten Motife Anadolu Kilimleri' sergisiyle ziyaretçilere sunduk.

"Koleksiyon 2 bine yakın eseri içeriyor"

Türk kültürü ve tarihinin bir yansıması olan bu sergi bizim için özel bir anlam taşıyor. Kültürel mirasımızın zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu koleksiyon, çoğunlukla Anadolu'nun farklı bölgelerinden getirtilen 2 bine yakın eseri içeriyor. Bu eserler arasında kilim, örtü, heybe, çuval, at-deve örtüsü gibi dokuma örnekleri bulunuyor.

"Atatürk Portreli halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum"

Sanatseverleri sergiye davet eden Mumcu, sözlerine şöyle devam etti:

Eserlerin büyük çoğunluğu Anadolu dokumalarından oluşuyor. Koleksiyonun en özel parçalarından biri olan Atatürk Portreli halının ve İstiklal Marşı’nın dizelerinden oluşan halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sanatseverleri sergimizi görmeye davet ediyorum.

Renkten Motife Anadolu Kilimleri Sergisi'nin içeriği

7 Nisan 1914 tarihinde Evkaf-ı İslamiye Müzesi olarak kurulan Türk ve İslam Eserleri Müzesi Türk ve İslam Sanatının en güzel örneklerinden oluşan 12 adet seksiyon ve toplam 40 bin esere ev sahipliği yapmakta ve 100 yılı aşkın süredir bu eserleri ziyaretçileri ile buluşturmaktadır. Müzenin dünyaca ünlü ve en önemli koleksiyonlarından biri de Halı ve Kilim koleksiyonudur. Bu koleksiyon büyük ölçüde Anadolu’nun çeşitli cami ve türbe gibi vakıf yapılarından getirtilen halı ve kilimlerden oluşmaktadır. Koleksiyona kayıtlı 2 bin adet eserin 600 adeti kilim, örtü, heybe, çuval, at-deve örtüsü gibi havsız düz dokuma örnekleridir. Bu dokumaların büyük bir çoğunluğunu Anadolu dokumları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra İran, Kafkasya, Azerbaycan ile Balkan ülkelerine özgü kilimler koleksiyona ayrı bir zenginlik katmaktadır.

Türkiye Cumhuriyetinin 100 yılı Etkinlikleri kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi Halı ve Kilim Koleksiyonunda yer alan 16 Adet Anadolu Kilimi ve 1 adet Atatürk Portreli halı; “Renkten Motife Anadolu Kilimleri” sergisi ile ziyaretçilerle buluşturulmaktadır.

Bu Sergide 18-20. yüzyıllar arasına tarihlenen ve Batı Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi çeşitli bölgelerde üretilmiş olan kilimlerin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün resmedildiği İstiklal Marşı ile Namık Kemal ve Mithat Cemal Kuntay’ın şiirlerinden dizeler içeren bir halı da ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır.