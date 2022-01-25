Yolda mahsur kalan tır şoförü, "İstanbul İstanbul olalı ne böyle bir belediye başkanı ne de böyle bir zulüm görmedi" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul’un esir alan kar yağışının ardından yüzlerce araç ve tır sürücüsü, Basın Ekspres yolunda mahsur kaldı.

Saatlerce mahsur kalan sürücüler, yolun bir an önce açılmasını beklerken ilgisizliğe tepki gösterdi.

BAYBURTLU AMCA İMAMOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Saatlerce yolda kalan Bayburtlu tır sürücüsü amca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Bayburtlu amcadan Ekrem İmamoğlu'na ilginç tepki

"İSTANBUL İSTANBUL OLALI NE BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANI NE DE BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ"

Dün 3.5’tan beri yolda olduklarını aktaran tır sürücüsü, şiveli bir şekilde "'Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi’ diye söz vardır. İstanbul İstanbul olalı da ne böyle bir belediye başkanı ne de böyle bir zulüm görmedi. Ne bir bardak su ne bir parça ekmek. Şoför arkadaşlar desin ki; geldiler aldık yedik. Sabahtan vatandaş orada tutmuş tenceresi ile çorbayı kaynatmış bardak bardak dağıtıyor. Allah razı olsun ondan. Ama İstanbul’u da bu hallere getirenlere bir şey demiyorum. Allah’ım kendi başlarına felaketlerini getirsin inşallah. Eğer 20 santim kar varsa benim yüzüme tükür. Ne tuzlaması ne bir şey. Bir karış buz oldu." dedi.