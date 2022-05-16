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    Bayburt'ta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir minibüs içinde, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.
    • 16.05.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:59
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    Bayburt'ta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

    81 ilde kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon istikametine giden bir minibüsü Bayburt-Erzurum kara yolu uygulama noktasında durdurarak incelemelerde bulundu.

    Minibüste, yurda kaçak yollardan giriş yapan 10 Afganistan uyruklu şahıs olduğu belirlendi.

    AA’nın haberine göre; kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Minibüs sürücüsü gözaltına alındı

    Kaçak göçmenlerden 5'i, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

    Küçük yaşta olduğu tespit edilen 5'i ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

    Bayburt ta, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı #1


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