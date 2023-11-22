Bayburt'ta besicilerin kar altında dönüş mücadelesi İlkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan çobanlar, kar altında dönüş yoluna geçti.

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İHA

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları son dönemde kışa döndü...

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor.

Bu kapsamda yayladaki besicilerin dönüş mesaisi de başladı.

İlkbaharda yaylaya çıkan besiciler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar yaylalarda besliyorlar. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olmasıyla Bayburt merkeze ve Aydıntepe ilçesine gitmeye başlayan vatandaşlar, kar yağışı altında yolculuk yapıyor.

Tipi altında dönüş yolculuğu

Zaman zaman etkili olan soğuk hava ve tipiye aldırış etmeden sürüyle yürüyen çobanlar, hayvanlarını ilçe ve köylerdeki ağıllarına ulaştırma telaşı yaşıyor.

Bayburt'un Günbuldu köyünde sürü halinde ilerleyen koyun ve inek sürülerinin meşakkatli yolculuğu, ilginç görüntülere de sahne oldu. Bu zorlu yolculuğa Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti.

Zorlu yolun kapanan bölümleri İl özel idaresine bağlı ekipler tarafından titizlikle açıldı. Yolun açılmasıyla sürülerini merkeze indiren vatandaşlar, İl Özel idaresi ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)