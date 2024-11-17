Bayburt'ta kar yağışı: Mahsur kalan kamyonet ekiplerce kurtarıldı

AA

Hava sıcaklığının düştüğü Bayburt'ta sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı başladı.

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oldu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dağ güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı.

KAMYONET MAHSUR KALDI

Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Bozo, aracı ile mahsur kaldı.

Bozo’nun yardımına bölgeden geçen bir iş makinesinin operatörü yetişti.

KURTARILDI

Kamyonet, halatla iş makinesine bağlanıp çekilerek kurtarıldı.

Sürücü Bozo, aracıyla yoluna devam etti.