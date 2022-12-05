Bayburt'ta şehitleri anma programında duygusal anlar

Şehitleri anma programına katılan aileler gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) ile Türkiye Bayburtlular Federasyonu tarafından, şehitleri anma programı düzenlendi.

Vatandaşların katılım sağladığı programda şehit yakınları, şehitlerin fotoğraflarının ve anılarının yer aldığı sinevizyon gösterisinde gözyaşlarına boğuldu.

Duygusal anların yaşandığı ve Bayburtluların yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından gazi Yahya Dursun tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Konuşmaların ardından Bayburtlu şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izletildi.

"Acılar yeniden tazelendi"

Şehit Serkan Saka'nın annesi Songül Saka ise oğlunun fotoğraflarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

İç çekerek gözyaşı döken ve "Acılar yeniden tazelendi." diyerek gözyaşlarına hakim olamayan Saka, sinevizyon gösterisi bitene kadar ağladı.

Şehitleri anma programında duygusal anlar VİDEO

"Bunlar memleket için olması gereken şeyler"

Duygusal anlar yaşayan Şehit Rıfat Altıkat'ın ağabeyi Hakkı Altıkat, "Şehitlerin hepsi bizim şehidimiz ayrı gayrı yok ama içinde kardeş olunca biraz daha değişik oluyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bunlar memleket için olması gereken şeyler. Memleketi birilerine teslim etmeye niyetimiz yok, gerekirse biz de şehit oluruz." ifadelerini kullandı.

"2 buçuk yıl bitkisel hayatta yaşadı"

İHA'nın haberine göre, 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş'taki hain terör saldırısındaki patlama sonrası 2 buçuk yıl sonra şehit düşen Muammer Ateş'in dayısı Vahdettin Oğul ise yeğeninden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Yeğeninin 2 buçuk yıl kadar bitkisel hayatta yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Oğul, "Şehidimiz Beşiktaş patlamasında şehit oldu. 2 buçuk yıl bitkisel hayatta yaşadı. Annesi hiç yanından ayrılmadı. Bugünü düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bugünleri hep yaşamamız lazım, şehitleri unutmamamız lazım.

Şehidimiz 5 kız kardeşin tek erkeğiydi. Duygularım çok yüksek. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum, Allah hepsine uzun ömürler versin. Allah devletimize keder, zeval vermesin, devletimiz var olsun, vatan sağ olsun. Allah şu an içeride ve dışarıda vatanımızı savunan emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullanarak gözyaşlarını sildi.