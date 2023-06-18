Bayburt'ta sınava giren yaşlı adam: Gençler rakibim olamaz Bayburt'ta 62 yaşındaki Ali Fuad Değirmenci, 3’üncü üniversiteyi okumak için 19 yaşındaki oğlu Ömer Değirmenci ile birlikte sınava girdi.

İHA

Bayburt’ta yaşayan 62 yaşındaki Ali Fuad Değirmenci, aynı fakültede sınava giren oğluyla erken saatlerde sınav yerine geldi.

Sınav öncesi, "Öğrenmenin yaşı mı olur" diyen İşletme ve Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümlerinden mezun Değirmenci, üçüncü üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere bu sefer oğluyla sınava girdi.

"Hedefleri yok"

Gençleri, aynı zamanda da oğlunu rakibi olarak görmediğini söyleyen iddialı baba, "Rakibim yok, şimdiki gençler rakibim değil hedefleri yok, çünkü çalışmıyorlar" dedi.

"Çalışan hedefine ulaşır"

Gençlere "Çok çalışın" uyarısında bulunan Ali Fuad Değirmenci, "Üçüncü üniversite için sınava giriyorum. Gençlere şunu söylemek istiyorum; çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Çalışan, hedefine mutlaka ulaşır" ifadelerini kullandı.

’Okumanın yaşı yoktur’ sözünü akıllara getiren Ali Fuad Değirmenci, "Heyecan var mı?" sorusuna, "Heyecanım yok, çok fazla sınava girdim, gayet normal" yanıtını verdi.