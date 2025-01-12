Bayburt'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi: Dere ve göletler dondu

AA
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta soğuk hava etkili oldu.
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, dün gece bazı bölgelerde termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
GÖLETLERİN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI
Kentin merkez ilçesine bağlı Kabaçayır köyünde çeşmeler ve dereler dondu, göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.
SUYU KOVALARLA AHIRLARA TAŞIDILAR
Ahırlarının su şebekeleri donan köy sakinleri, hayvanlarını sulayabilmek için buzla kaplı göletlere yöneldi.
Köyde yaşayanlar, kürek ve kazmalarla kırdıkları buz tabakasının altından çıkan suyu kovalarla hayvanlarına taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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