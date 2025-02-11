Bayburt'ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi

İHA
Bayburt'ta dondurucu hava etkisini sürdürüyor...
Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, sabahın erken saatlerinde de devam etti.
EKSİ 21 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Akşam üzeri eksi 15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, sabah saatlerinde eksi 21 dereceye kadar düştü.
Kuru soğuğun, ayazın etkili olduğu kent merkezinde, ağaçların, araçların üzeri kırağı ile kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan verilere göre ilerleyen günlerde de soğuk hava etkili olacak, hava sıcaklığı eksi 3 ila eksi 16 derece arasında değişkenlik gösterecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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