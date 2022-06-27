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- BAYKAR, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Ukrayna'ya ücretsiz verecek
BAYKAR, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Ukrayna'ya ücretsiz verecek
- Haber Merkezi
- 27.06.2022 - 21:30
Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beridir hız kesmeden sürüyor.
Son olarak Rusya, Ukrayna'daki bir AVM'ye füze saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada saldırı esnasında bölgede binden fazla sivilin olduğunu duyurdu.
"Halkın Bayraktar'ı"
Rusya'nın acımasız saldırıları sonrası Ukrayna halkı ülke savunmasına destek olmak için "Halkın Bayraktar'ı" adı altında bir bağış kampanyası başlatmıştı.
Kampanyaya Ukrayna'nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.
Bayraktar TB2 alımı için düzenlenen kampanya ile 20 milyon dolar toplanmasının ardından BAYKAR bu uğraşa kayıtsız kalmadı.
Ücretsiz hibe edildi
BAYKAR'dan yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.
Halkın yararına kullanılması talep edildi
İHA ve SİHA'ları geliştiren BAYKAR ise bugün bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya 3 Bayraktar TB2'nin bedelsiz olarak verileceğini duyurdu. Açıklamada toplanan yardımın Ukrayna halkının yararına kullanılması talep edildi.