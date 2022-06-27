BAYKAR, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Ukrayna'ya ücretsiz verecek

Ukraynalılar "Halkın Bayraktar'ı"adıyla Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyası başlatmıştı. Konuyla ilgili BAYKAR'dan açıklama geldi. BAYKAR, Ukrayna'dan ücret alınmayacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beridir hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Rusya, Ukrayna'daki bir AVM'ye füze saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada saldırı esnasında bölgede binden fazla sivilin olduğunu duyurdu.

"Halkın Bayraktar'ı"



Rusya'nın acımasız saldırıları sonrası Ukrayna halkı ülke savunmasına destek olmak için "Halkın Bayraktar'ı" adı altında bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya Ukrayna'nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.

Bayraktar TB2 alımı için düzenlenen kampanya ile 20 milyon dolar toplanmasının ardından BAYKAR bu uğraşa kayıtsız kalmadı.





Ücretsiz hibe edildi

BAYKAR'dan yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

Halkın yararına kullanılması talep edildi

İHA ve SİHA'ları geliştiren BAYKAR ise bugün bir açıklama yaparak, Ukrayna'ya 3 Bayraktar TB2'nin bedelsiz olarak verileceğini duyurdu. Açıklamada toplanan yardımın Ukrayna halkının yararına kullanılması talep edildi.



