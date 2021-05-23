Bayraktar TB2 nedir? Bayraktar TB2 (SİHA) teknik özellikleri..

Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını duyurdu. Bunun üzerine Bayraktar TB2'nin özellikleri araştırma konusu oldu. Peki Bayraktar TB2 nedir? İşte Bayraktar TB2 (SİHA) özellikleri..

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya’nın Türkiye’den 24 adet TB2 tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alacağını duyurdu.

Blaszczak,"Polonya ordusu Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da başarıyla test edilmiş insansız hava araçlarından oluşan modern ekipmanlarla donatılacak. Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı." şeklinde konuştu.

Bu gelişmenin ardından Bayraktar TB2 nedir, teknik özellikleri nelerdir? sorularının yanıtları araştırma konusu oldu.

24 Bayraktar TB2 S/İHA'nın teslimatları, 2022 yılında gerçekleştirilecek. SİHA'lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak. Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Peki, Baykar Bayraktar TB2 nedir? İşte Bayraktar TB2 (SİHA) teknik özellikleri...

BAYRAKTAR TB2 NEDİR?

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir.

Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur.

Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

300 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir.

300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27.000 Feet Maksimum İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLERİ