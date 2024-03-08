Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında işbirliği sözleşmesi Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı.

AA

Türkiye'nin milli gururu insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın başarıları sınırlara sığmıyor.

Bu kapsamda Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzaladı.

İşbirliği sözleşmesi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov tarafından imzalandı. İmza töreninde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve sözleşmenin taraflarından temsilciler de yer aldı.

'Tek millet, iki devlet' vurgusu

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile geleceği şekillendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi"ni imzalayarak, iki kardeş ülkenin güvenliği ve ilerlemesi için bir araya geldiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, teknolojik yeniliklerimizin ötesinde aramızdaki sağlam işbirliğinin ve karşılıklı güvenin bir yansımasıdır. 'Tek millet, iki devlet' ilkesiyle büyüyen kardeşliğimiz, bu birlik duygusuyla daha da güçleniyor. Anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)