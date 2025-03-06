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AA

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Başarıları, sahada kendini kanıtlayan araçları ile dünyada adından söz ettiren Türk şirketleri yavaş yavaş ihracatın yanında üretimleriyle de dünyaya yayılıyor.

Bu kapsamda İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alan Baykar, İtalya'ya kancayı taktı...

LEONARDO İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Baykar bu kez de Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından biri olan İtalyan devi Leonardo ile insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzaladı.

Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.

"BÜYÜK BİR SONUÇ"

Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cingolani, buradaki açıklamasında "Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik." dedi.

Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi.

Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir işbirliğini öngördüğünü ifade ederek, "Bu, büyük bir sonuç." diye konuştu.

"İSTANBUL'DAKİ ZİYARETTEN ÇOK ETKİLENDİM"

Cingolani, İstanbul’daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.

"BERABER EN İYİ SİSTEMLERİ YAPABİLİRİZ"

Selçuk Bayraktar da "Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, iki şirketin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğuna işaret ederek, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKEDE DE ÜRETİM YAPILACAK

Bu arada, iki şirketin ortaklığında Türkiye ve İtalya'da üretim yapılacağı açıklandı. Baykar ve Leonardo, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.

İTALYAN BAŞKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar ve Leonardo arasındaki ortaklık ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Sürecin hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğine ilişkin bir soruya Leonardo Başkanı Pontecorvo, şirketlerinin üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani'nin bu konuya dair hızlı hareket ettiğini belirterek, "Kendisi adeta Formula 1 aracı gibi. Dolayısıyla evet, süreç hızlı ilerleyecek. Savunma sanayisinde artık zaman kaybına yer yok. Laf üretme dönemi sona erdi." ifadeleriyle cevap vermişti.

Öte yandan, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı da 27 Aralık 2024'te Baykar'a satışına onay vermişti.