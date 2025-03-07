Baykar-Leonardo anlaşması Alman basınında

İHA

Türk savunma sanayii dünyada ses getiren başarılarıyla birlikte uluslararası ortaklıklarıyla da dikkat çekmeye başladı.

Bu kapsamda Baykar ile İtalyan şirketi Leonardo arasında, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması yapıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün Türkiye'nin İHA üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında, insansız teknoloji geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

ANLAŞMA ALMAN BASININDA

Anlaşma çerçevesinde iki firma, İtalya'da ortak SİHA üretimi gerçekleştirecek ve iş birliklerini uzay çalışmaları alanına da taşıyacak. Leonardo-Baykar arasındaki iş birliği, Almanya basınında geniş yer buldu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, "Leonardo ve Baykar birlikte drone üretmek istiyor" başlıklı haberinde, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'nin Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını beklediğine ilişkin sözlerine yer verdi.

Haberde, Baykar'ın drone teknolojisinin, Leonardo'nun ise iletişim ve navigasyon sistemleri, yük verileri ve bunlara bağlı havacılık alanındaki uzmanlığının katkıda bulunduğu ortak girişimde her iki şirketin de eşit haklara sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın geleceği insansız savaş uçaklarında gördüğüne ilişkin sözlerine yer verilen haberde, "Geleceğin hava üstünlüğünü birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz." ifadeleri öne çıkarıldı.

"YENİ STRATEJİK ORTAK"

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de anlaşmayı "Avrupa kendini silahlandırıyor" ve "Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor" başlıkları ile verdi. "İtalyan silah şirketi Leonardo, Türk üretici Baykar ile iş birliği yapıyor. Savaş uçaklarına olan ihtiyaç çok büyük. İtalyan silah şirketi Leonardo için yeni bir stratejik ortak öne çıkıyor: Türkiye" açıklamasına yer verildi.

"BİRLİKTE DRONE ÜRETMEK İSTİYORLAR"

Alman haber portalı N-TV ise, "Leonardo ve Baykar birlikte drone üretmek istiyor" başlıklı haberinde "İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar savunma şirketleri, milyar dolarlık savaş uçağı işinde yakın şekilde birlikte çalışma konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın ulusal kamu bilgilendirme kanalı Deutschlandfunk Radyosunun haber portalında ise "İtalyan ve Türk silah şirketleri birlikte drone üretmek istiyor" başlığı kullanıldı. Haberde "İtalya'dan Leonardo ve Türkiye'den Baykar şirketleri, savaş uçağı sektöründe birlikte çalışıyor." ifadelerine yer verildi.