Baykar mühendisi Tarık Kesekci toprağa verildi

İHH gönüllüsü ve Baykar mühendisi Tarık Kesekci'nin cenaze törenine katılan Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşına son görüşmelerinde çok önemli bir projeden bahsettiğini söyledi.

Türkiye, tarih yazan insansız hava araçlarında büyük katkısı olan genç bir mühendisini son yolculuğuna uğurladı.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden dört gençten biri olan ve aynı zamanda Türkiye'nin en önemli atılımlarından biri insansız hava araçlarının üretildiği Baykar'da mühendis olarak görev yapan Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekci'nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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"YÜKSEK DONANIMLI BİR MÜHENDİSTİ"

Cenaze namazının ardından konuşan Selçuk Bayraktar, merhum Kesekci'nin vatanperver, çalışkan bir uçak mühendisi olduğunu, ülkesi için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu." ifadelerini kullandı.

"ONA DAHA ÖNEMLİ BİR PROJEYİ SÖYLEMİŞTİM"

Mesai arkadaşının bütün yaşantısını iyilik peşinde koşarak geçirdiğini söyleyen Bayraktar, "Son haftalarda kendisiyle görüşüğümüzde ona daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Kendisi kovid olmuştu, izindeydi. Testi negatif olduktan sonra hasta olduğu halde kendisi gibi 4 kardeşimizle beraber yola çıktılar. Yolda şehit oldular, biz öyle inanıyoruz. Kendisiyle benim Akıncı'da çok mesaim oldu. Aynı zamanda kendisi de akıncıydı. Kaybımız ülkemiz adına çok büyük. İnanıyoruz ki kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Biz ona hakımızı helal ettik. İnşallah o da bize helal eder." diye konuştu.

Kesekci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığına defnedildi.

Uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Kesekci, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu. Kesekci, İHH'nin yurt dışı faaliyetlerinde de gönüllü görev alıyordu.